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- AMD анонсує процесори Ryzen 5000c
Огляд процесорної системи водяного охолодження ZALMAN Reserator5 Z24: повернення легенди
Процесорна система водяного охолодження з LED-підсвічуванням, оригінальною помпою та трирічною гарантією
03.05
Збірка на Core i3-12100F з GeForce RTX 3050 та тест в 20 іграх у Full HD
Збираємо бюджетну, наскільки це можливо у сьогоднішніх реаліях, збірку на платформі LGA1700 у парі з молодшою картою трьохтисячної серії
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Огляд бездротової Mesh Wi-Fi системи ASUS ZenWiFi Pro XT12: один роутер - добре, а два?
Пара пристроїв з підтримкою трьох частотних діапазонів Wi-Fi, портами RJ45 з пропускною здатністю до 2,5 Гбіт/с та високими швидкісними показниками бездротового сегмента
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Огляд корпуса ZALMAN i3 NEO: для гарячих ПК
Представник середнього цінового діапазону у форматі Middle Tower з чотирма вентиляторами з LED-підсвічуванням та скляними дверцятами
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Огляд ігрової мишки ASUS TUF Gaming M4 Wireless: бездротова універсальність
Геймерська бездротова модель на основі сенсора PixArt PAW3311 з невеликою вагою, симетричним корпусом та антибактеріальним покриттям
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Огляд блока живлення ZALMAN MegaMax 800W v2: бюджетна потужність
Групова стабілізація – не вирок! Досліджуємо недороге джерело, здатне живити навіть топову систему з парою відеокарт
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Тест та порівняння Radeon RX 6500 XT з GeForce GTX 1650 та GeForce GTX 1050 Ti|PCIE 4.0 vs 3.0: може, усі помилялися?
Порівнюємо можливості нового бюджетного відеоприскорювача Radeon з опонентами із зеленого табору. І з'ясовуємо як позначиться на його продуктивності перехід на шину PCIE 3.0.
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Огляд відеокарти ASUS TUF Gaming Radeon RX 6500 XT OC Edition: трасування променів у маси?
Модель на основі GPU AMD Navi 24, оснащена компактною двовентиляторною системою охолодження та заводським розгоном
08.04
Тест Intel Core i7-980X в 20 іграх у 2022-му: чи жива LGA1366 через 12 років
Перевіряємо можливості старого топового процесора у зв'язці із сучасною відеокартою Radeon RX 6900 XT та 16 ГБ оперативної пам'яті
05.04
Огляд корпуса Deepcool CK500: універсальний солдат
Модель з двома вентиляторами, комбінованою фронтальною панеллю, непоганою продувністю та скляною бічною кришкою
28.03
Огляд блока живлення Vinga VPS-850GV2: з оновленням!
З новою ревізією найгабаритніші джерела на нашому ринку стали дуже компактними. І це далеко не всі зміни, які на нас чекають...
25.02
Огляд відеокарти ASUS GeForce RTX 3070 Noctua OC Edition: на варті тиші
Ігрова модель з приємним оформленням та монструозною системою охолодження
24.02