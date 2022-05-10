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Огляд процесорної системи водяного охолодження ZALMAN Reserator5 Z24: повернення легенди

Процесорна система водяного охолодження з LED-підсвічуванням, оригінальною помпою та трирічною гарантією
Огляд процесорної системи водяного охолодження ZALMAN Reserator5 Z24: повернення легенди

03.05

Збірка на Core i3-12100F з GeForce RTX 3050 та тест в 20 іграх у Full HD

Збираємо бюджетну, наскільки це можливо у сьогоднішніх реаліях, збірку на платформі LGA1700 у парі з молодшою картою трьохтисячної серії
Збірка на Core i3-12100F з GeForce RTX 3050 та тест в 20 іграх у Full HD

29.04

Огляд бездротової Mesh Wi-Fi системи ASUS ZenWiFi Pro XT12: один роутер - добре, а два?

Пара пристроїв з підтримкою трьох частотних діапазонів Wi-Fi, портами RJ45 з пропускною здатністю до 2,5 Гбіт/с та високими швидкісними показниками бездротового сегмента
Огляд бездротової Mesh Wi-Fi системи ASUS ZenWiFi Pro XT12: один роутер - добре, а два?

27.04

Огляд корпуса ZALMAN i3 NEO: для гарячих ПК

Представник середнього цінового діапазону у форматі Middle Tower з чотирма вентиляторами з LED-підсвічуванням та скляними дверцятами
Огляд корпуса ZALMAN i3 NEO: для гарячих ПК

22.04

Огляд ігрової мишки ASUS TUF Gaming M4 Wireless: бездротова універсальність

Геймерська бездротова модель на основі сенсора PixArt PAW3311 з невеликою вагою, симетричним корпусом та антибактеріальним покриттям
Огляд ігрової мишки ASUS TUF Gaming M4 Wireless: бездротова універсальність

20.04

Огляд блока живлення ZALMAN MegaMax 800W v2: бюджетна потужність

Групова стабілізація – не вирок! Досліджуємо недороге джерело, здатне живити навіть топову систему з парою відеокарт
Огляд блока живлення ZALMAN MegaMax 800W v2: бюджетна потужність

18.04

Тест та порівняння Radeon RX 6500 XT з GeForce GTX 1650 та GeForce GTX 1050 Ti|PCIE 4.0 vs 3.0: може, усі помилялися?

Порівнюємо можливості нового бюджетного відеоприскорювача Radeon з опонентами із зеленого табору. І з'ясовуємо як позначиться на його продуктивності перехід на шину PCIE 3.0.
Тест та порівняння Radeon RX 6500 XT з GeForce GTX 1650 та GeForce GTX 1050 Ti|PCIE 4.0 vs 3.0: може, усі помилялися?

15.04

Огляд відеокарти ASUS TUF Gaming Radeon RX 6500 XT OC Edition: трасування променів у маси?

Модель на основі GPU AMD Navi 24, оснащена компактною двовентиляторною системою охолодження та заводським розгоном
Огляд відеокарти ASUS TUF Gaming Radeon RX 6500 XT OC Edition: трасування променів у маси?

08.04

Тест Intel Core i7-980X в 20 іграх у 2022-му: чи жива LGA1366 через 12 років

Перевіряємо можливості старого топового процесора у зв'язці із сучасною відеокартою Radeon RX 6900 XT та 16 ГБ оперативної пам'яті
Тест Intel Core i7-980X в 20 іграх у 2022-му: чи жива LGA1366 через 12 років

05.04

Огляд корпуса Deepcool CK500: універсальний солдат

Модель з двома вентиляторами, комбінованою фронтальною панеллю, непоганою продувністю та скляною бічною кришкою
Огляд корпуса Deepcool CK500: універсальний солдат

28.03

Огляд блока живлення Vinga VPS-850GV2: з оновленням!

З новою ревізією найгабаритніші джерела на нашому ринку стали дуже компактними. І це далеко не всі зміни, які на нас чекають...
Огляд блока живлення Vinga VPS-850GV2: з оновленням!

25.02

Огляд відеокарти ASUS GeForce RTX 3070 Noctua OC Edition: на варті тиші

Ігрова модель з приємним оформленням та монструозною системою охолодження
Огляд відеокарти ASUS GeForce RTX 3070 Noctua OC Edition: на варті тиші

24.02
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