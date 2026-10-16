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Огляд ASUS TUF Gaming 850W Platinum: блок живлення з відмінним охолодженням

Молодший представник «платинових» пристроїв лінійки ASUS TUF Gaming, який може похвалитися 8-річною гарантією, дуже тихою роботою (Cybenetics Lambda A++) та низьким нагріванням внутрішніх компонентів.
Огляд ASUS TUF Gaming 850W Platinum: блок живлення з відмінним охолодженням

15.10

Огляд ASUS ROG Pelta Core: базова гарнітура з ігровим налаштуванням звуку

Дротова ігрова гарнітура з USB Type-C, 50-мм динаміками з титановим покриттям діафрагми, знімним мікрофоном і параметричним еквалайзером для налаштування звуку під конкретні ігри.
Огляд ASUS ROG Pelta Core: базова гарнітура з ігровим налаштуванням звуку

14.10

AMD Ryzen 7 5800X3D проти Ryzen 7 9800X3D у 2026: AM4 вже 10 років!

Перевіряємо, чи варто власникам систем на AM4 переходити на сучасну платформу AM5, або ж Ryzen 7 5800X3D досі залишається достатньо потужним для актуального геймінгу.
AMD Ryzen 7 5800X3D проти Ryzen 7 9800X3D у 2026: AM4 вже 10 років!

13.10

Огляд Thunderobot VIC68 Year of the Snake Red: можливості Hall Effect у компактному форматі

Незвичний дизайн, три модифікації та магнітні перемикачі з можливостями, орієнтованими насамперед на кіберспорт.
Огляд Thunderobot VIC68 Year of the Snake Red: можливості Hall Effect у компактному форматі

12.10

Огляд Vinga 850W (VPS-850GV3): «золотий» 850-ватник за менш ніж $100

Тестуємо ще один блок живлення від Vinga, який при порівняно доступному ціннику може похвалитися сертифікатом 80 PLUS Gold, 600-ватним конектором PCIe 5.0, відмінним охолодженням та якісними конденсаторами.
Огляд Vinga 850W (VPS-850GV3): «золотий» 850-ватник за менш ніж $100

10.10

Тест готового ПК COBRA Gaming (A77.32.S10.57T.20311) з GeForce RTX 5070 Ti та Ryzen 7 7700: висока продуктивність у Quad HD та професійних завданнях

Недешевий, але високопродуктивний ПК: він дасть змогу грати в Quad HD на максимальних налаштуваннях і комфортно працювати з вимогливими професійними програмами.
Тест готового ПК COBRA Gaming (A77.32.S10.57T.20311) з GeForce RTX 5070 Ti та Ryzen 7 7700: висока продуктивність у Quad HD та професійних завданнях

09.10

Огляд Vention 27000 mAh 200W Gray TFT Display Type (FKGH0): павербанк на всі випадки життя

Мобільна батарея вартістю ₴3800, здатна забезпечити високу вхідну та вихідну потужність, а також одночасно живити до трьох пристроїв. При цьому TFT-дисплей забезпечує відмінну інформативність.
Огляд Vention 27000 mAh 200W Gray TFT Display Type (FKGH0): павербанк на всі випадки життя

06.10

Геймплей на GeForce RTX 5070 в складі ноутбуку Dream Machines RG5070-17: чи вистачить RTX 5070 та 8 ГБ VRAM?

З’ясовуємо, чи достатньо сучасної графічної підсистеми для комфортної гри у важкі новинки та наскільки відчутним обмеженням у них стає 8 ГБ відеопам’яті.
Геймплей на GeForce RTX 5070 в складі ноутбуку Dream Machines RG5070-17: чи вистачить RTX 5070 та 8 ГБ VRAM?

05.10

NVIDIA DLSS і Генератор кадрів: від появи до 5.0 та x6

Розбираємося, як працюють сучасні технології масштабування, генерації кадрів і реконструкції променів та наскільки вони справді допомагають отримати вищу продуктивність без помітних компромісів у якості зображення.
NVIDIA DLSS і Генератор кадрів: від появи до 5.0 та x6

03.10

Огляд Vinga 750W (VPS-750B1): найдешевший «бронзовий» 750-ватний блок живлення на ринку

У сегменті близько $50 доступна модель потужністю 750 Вт із 600-ватним конектором PCIe 5.0, чотирма класичними 6+2-контактними PCIe та хорошими вихідними показниками. А от на чому зекономили — розповімо у матеріалі.
Огляд Vinga 750W (VPS-750B1): найдешевший «бронзовий» 750-ватний блок живлення на ринку

01.10

Огляд Acer Swift Go 16 AI (SFG16-A71-R48W): зручний ноутбук з акцентом на ШІ

Ноутбук на базі AMD Ryzen AI 5 430 з 4 ядрами та 8 потоками, 16-дюймовим FHD+ OLED-екраном, підтримкою функцій ШІ та вагою близько 1,6 кг.
Огляд Acer Swift Go 16 AI (SFG16-A71-R48W): зручний ноутбук з акцентом на ШІ

30.09

Огляд GIGABYTE GO27Q24G: глянцевий WOLED-монітор із MLA+

26,5-дюймовий 2K WOLED-дисплей із частотою 240 Гц, MLA+ та глянцевим покриттям RealBlack Glossy.
Огляд GIGABYTE GO27Q24G: глянцевий WOLED-монітор із MLA+

29.09
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