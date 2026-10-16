Огляд Vinga 850W (VPS-850GV3): «золотий» 850-ватник за менш ніж $100

Тестуємо ще один блок живлення від Vinga, який при порівняно доступному ціннику може похвалитися сертифікатом 80 PLUS Gold, 600-ватним конектором PCIe 5.0, відмінним охолодженням та якісними конденсаторами.